Nadal lost Federer af op 1, Goffin stijgt van 10 naar 9

Rafael Nadal mag zich nu ook officieel weer de nummer 1 van de wereld noemen. De Spanjaard staat na zijn overwinning in Rome op de eerste plaats van de wereldranglijst. David Goffin, die in Rome de kwartfinales haalde, stijgt een plaats en is negende. Ook Elise Mertens promoveert.