Mertens: "Nog niet 100%, maar ik zie het zitten voor Roland Garros"

Mertens zag haar zegereeks op gravel gestuit in het WTA-toernooi van Madrid. In de tweede ronde werd ze kansloos uitgeschakeld door Simona Halep, de nummer 1 van de wereld. Wellicht had ze toen al last van een bacteriële infectie. Normaal zou ze vorige week op het WTA-toernooi van Rome spelen, maar op doktersadvies liet ze verstek gaan.



“Dit is anders dan ik verwacht had, maar daarom is deze rustperiode niet noodzakelijk slecht. Misschien is het mentaal ook wel eens goed om thuis te zijn", zegt Mertens. "Mijn vorm is goed, ook al ben ik nog niet 100 procent. Maar ik kan het deze week nog goedmaken en blijven trainen. Ik zie het wel zitten."



Voor Mertens is de ziekte een kleine opdoffer na een uitstekende start van het gravelseizoen. Zowel in Lugano als Rabat pakte ze de voorbije weken de eindwinst. “Het gravelseizoen is heel goed begonnen, beter dan ik had verwacht. Natuurlijk is er wel druk, ik sta nu in de top 20.”

Vorig jaar haalde Mertens de derde ronde op Roland Garros. "Ik ben nu reekshoofd, dus ik hoop zeker even goed en liefst beter te doen dan vorig jaar. Het vrouwentennis is wel geëvolueerd, de niveaus liggen dichter bij elkaar. Tegen nummer 50 of nummer 20 spelen, da's even moeilijk."

"Er is nu geen Serena Williams die er een paar jaar geleden nog bovenuit stak. Ze komt natuurlijk wel terug, dus we zullen moeten zien of ze weer dat niveau kan halen."