Geen dopingschorsing voor Cornet: "Controleur heeft niet genoeg moeite gedaan"

De 28-jarige Cornet (WTA-32) heeft vijf titels op haar palmares staan. Haar laatste triomf dateert van het toernooi van Hobart in 2016. Dit seizoen werd ze in de derde ronde van Australian Open uitgeschakeld door Elise Mertens, maar ze tenniste niet zonder kopzorgen want er hing haar een schorsing boven het hoofd.

Ze miste drie dopingcontroles en volgens de wereldantidopingcode betekent dat een schorsing van twee jaar, die eventueel wel verminderd kan worden tot één jaar als er sprake is van verzachtende omstandigheden.

Maar de onafhankelijke rechtbank van de Internationale Tennisfederatie heeft die straf nu verworpen. "De rechtbank heeft geoordeeld dat de dopingcontroleur bij de derde controle niet de nodige moeite heeft gedaan om Cornet op te sporen", legt haar advocaat uit. Het ITF heeft 21 dagen om beroep aan te tekenen.