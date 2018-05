Goffin speelt in oktober in Antwerpen: "Niet te missen voor liefhebbers"

In oktober is Antwerpen voor het derde jaar op rij de gaststad voor de European Open. "Het wordt voor de Belgische tennisfans een ideale gelegenheid om onze nationale toppers aan het werk te zien", zei toernooidirecteur Dick Norman bij de voorstelling van het toernooi.

En ook David Goffin (ATP-10) zal aanwezig zijn. "En daar zijn we in de wolken mee", verklaarde Norman. "Het is voor hem het enige toernooi van het jaar in ons land, dus niet te missen voor de tennisliefhebbers."

"We stellen ook deze editie alles in het werk om een sterk deelnemersveld naar Antwerpen te halen. Momenteel lopen de gesprekken met meerdere buitenlandse toppers, die via een wildcard aan het toernooi zullen kunnen deelnemen. En we vergeten uiteraard onze landgenoten niet. Naast Goffin zullen verschillende Belgische tennissers een uitnodiging ontvangen."