Serena Williams past voor Rome, ook vraagtekens bij Roland Garros

Serena Williams zou in Madrid haar eerste graveltoernooi van het seizoen afwerken, maar de 23-voudige grandslamwinnares liet verstek gaan. Ook het WTA-toernooi van Rome komt nu te vroeg voor de Amerikaanse.

De 36-jarige Williams heeft er een lange break opzitten, ze werd vorig jaar in september voor het eerst mama. Dit seizoen kwam ze opnieuw in actie, maar dat loopt niet zoals verhoopt. In Indian Wells en Miami werd ze snel uitgeschakeld.

Het graveltoernooi van Rome, dat Williams vier keer won, is een belangrijke schakel in de voorbereiding op Roland Garros en komt mogelijk te vroeg (21 mei tot 10 juni).