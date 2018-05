Mertens laat dubbelspel in Madrid schieten door maag- en darmklachten

Mertens zou met de Nederlandse Demi Schuur dubbelen in Madrid. In de eerste ronde wachtte normaal Kirsten Flipkens met de Letse Jelena Ostapenko, maar die twee trokken zich terug. Olga Savtsjeok (Oek) en Anastasia Pavljoetsjenkova (Rus) vielen in, maar nu was het de beurt aan Mertens en Schuur om af te zeggen.

Mertens heeft, aldus de WTA, last van haar maag en darmen. Onze landgenote is in de winning mood: ze klopte gisteren Alison Van Uytvanck in haar 13e gravelzege op een rij. Ze won de toernooien van Lugano en Rabat en speelt normaal morgen tegen de nummer 1 van de wereld, Simona Halep uit Roemenië.