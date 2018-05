Arthur De Greef pakt zijn tweede Challengertitel (in Tsjechië)

Arthur De Greef (26) speelde al 5 finales in het Challengercircuit, net onder het ATP-circuit. Twee keer won hij (in Tsjechië). Vandaag was De Greef de sterkste in Ostrava, twee jaar geleden klopte hij Steve Darcis in de finale van Liberec.

Ruben Bemelmans (ATP-106) ging er in Ostrava als topreekshoofd uit in de eerste ronde. Voor Kimmer Coppejans (ATP-317) eindigde het toernooi in de achtste finales.