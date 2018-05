Mertens stapelt zeges op: "Nu kan het niet meer stuk"

Lang genieten van haar toernooizege in Rabat was er niet bij voor Mertens, want ze vloog zaterdag al naar Madrid waar ze het zondag normaal gezien in de eerste ronde opneemt tegen Alison Van Uytvanck.

"Ik ga alles geven wat er nog in me zit en dan zien we wel", zei Mertens. "Ik neem de gravelervaring van de week in Rabat mee, maar het zullen in Spanje natuurlijk andere omstandigheden zijn."