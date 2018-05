Serena Williams past voor graveltoernooi in Madrid volgende week

Toernooi-organisator Manolo Santana kwam vandaag met het nieuws naar buiten: "We vinden het jammer dat Serena er niet bij is. Ze is een van de grootste kampioenen van onze sport en heeft hier altijd de show verzorgd. Hopelijk zien we haar nog terug."

De 36-jarige Williams heeft er een lange break opzitten, ze werd vorig jaar in september voor het eerst mama. Dit seizoen maakte de ex-nummer 1 van de wereld haar comeback op de WTA Tour, maar dat werd geen succes. Zowel in Indian Wells als in Miami ging de 23-voudige grandslamkampioene er snel uit.

Het toernooi van Madrid staat 2 keer op haar erelijst: zowel in 2012 als in 2013 was de huidige nummer 449 van de wereld er de beste.