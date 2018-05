Federer maakt in juni zijn terugkeer op het gras van Stuttgart

Federer speelde dit jaar nog maar 4 toernooien: hij won de Australian Open en Rotterdam, verloor de finale in Indian Wells, om er een week later verrassend uit te gaan in de eerste ronde in Miami. Eind maart speelde de nummer 2 van de wereld zijn laatste match.

Net als vorig jaar laste de 36-jarige tennistopper een rusperiode in en kondigde hij aan te passen voor het gravelseizoen.

Federer, die in Melbourne zijn 20e grandslamtitel veroverde, was ook in 2016 en 2017 van de partij in Stuttgart, maar hij kon er zijn naam nog niet op de erelijst zetten. Vorig jaar ging hij er trouwens verrassend uit in de eerste ronde tegen de Duitse veteraan Tommy Haas.

Federer verdedigt in Wimbledon zijn titel. Hij kan op het heilige gras een 9e keer winnen, waarmee hij zijn record kan aanscherpen.