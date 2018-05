Wimbledon-prijzenpot gaat nog omhoog, maar wie wil profiteren moet geld inleveren

Federer was al acht keer de eindwinnaar in Wimbledon. Federer was al acht keer de eindwinnaar in Wimbledon.

De winnaar en winnares van het grandslamtoernooi in Wimbledon krijgen dit jaar 2,55 miljoen euro prijzengeld mee naar huis. Dat is zo'n 57.000 euro meer dan in 2017. Wie prijzengeld wil opstrijken in de eerste ronde, ondanks een blessure, zal voortaan zijn geld verliezen.