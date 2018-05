Yanina Wickmayer (archief) komt in China in actie. Yanina Wickmayer (archief) komt in China in actie.

Terwijl Elise Mertens en Kirsten Flipkens in Rabat aan hun graveltennis werken, heeft Yanina Wickmayer voor een Chinees avontuur gekozen. In de eerste ronde van het toernooi in Anning klopte ze de Kroatische Natalija Kostic met 6-4 en 7-5. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Oezbeekse Sabina Sjaripova, die haar vorig jaar nog kon kloppen in Mumbai.