Wickmayer staat weer in top 100, Goffin blijft in top 10

David Goffin liet vorige week in Monte Carlo zien dat hij weer stilaan de oude is na zijn oogletsel. Hij botste er in de kwartfinale op boeman en vriend Grigor Dimitrov. Vorig jaar haalde hij er de halve finales, maar het verlies van punten kostte de beste Belg geen rankingplaatsen. Hij blijft 10e.

Helemaal bovenaan vinden we Rafael Nadal terug. De Spanjaard won voor de 11e keer in Monaco en dat was ook nodig om de eerste plaats te behouden. Anders was Roger Federer - zonder te spelen - weer over hem gesprongen.