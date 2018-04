Wickmayer bereikt de kwartfinales in China

Xiyu Wang was met een wildcard het toernooi van haar vaderland binnengestapt, maar botste in ronde 2 op een oppermachtige Wickmayer. Onze landgenote veegde de nummer 496 van de WTA in twee sets van de baan: 6-3 en 6-1.

Om door te stoten naar de halve finales moet de 28-jarige Wickmayer voorbij de Japanse qualifier Mai Minokoshi (WTA-336).

Wickmayer is aan de zijde van de Britse Naomi Broady ook nog actief in het dubbeltoernooi.