Goffin keert terug mét lens: "Ik mag het niet te goed willen doen"

Elk nadeel heeft zijn voordeel. "Ik kon de wintervoorbereiding doen die ik niet gehad heb. Ik heb de voorbije weken goed aan mijn fysiek kunnen werken en heb met een goeie intensiteit het nieuwe gravelseizoen kunnen voorbereiden."

"Ik steek niet weg dat het me ook goed deed om eens een tijdje thuis te kunnen blijven en me voor te bereiden. Maar de goesting om er weer aan te beginnen is helemaal terug. Zeker hier in Monte-Carlo, waaraan ik goeie herinneringen bewaar en waar ik vaak goed speel."



"Ik hoop meteen te kunnen aanknopen met de zege en wedstrijden in mijn benen te krijgen om snel weer het competitieritme terug te vinden. Na de weken die ik meemaakte is het moeilijk om een doel voorop te stellen, maar ik wil zo veel mogelijk wedstrijden spelen, waarom niet al in dit toernooi. Maar ik bekijk het match per match."

"Te beginnen met de eerste ontmoeting, want herbeginnen geeft altijd de nodige stress en druk. Soms wil je het dan te goed doen."