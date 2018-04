Mertens na winst in Lugano: "17 is mijn geluksnummer"

Elise Mertens is intussen in Genua, waar België komend weekend Italië bekampt in de Fed Cup. Behoud in de Wereldgroep staat op het spel.

"Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn. Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck hebben ook heel goed gepresteerd in Lugano. Het niveau was er. Ik zit vol vertrouwen. We zijn een hecht team en gaan ervoor."

Er was de voorbije weken wat commotie na het vertrek van kapitein Dominique Monami. "Ik heb nog altijd een goeie band met haar. Ik heb niets tegen Dominique. Het is jammer dat het zo gelopen is, maar we zijn even goeie vrienden."

Ivo Van Aken is de voorlopige vervanger van Monami. "Ik ken hem iets minder goed, maar ik heb er het volste vertrouwen in. Hij heeft heel veel ervaring en dat kunnen we zeker gebruiken."