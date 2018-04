Yanina Wickmayer (archief) zit niet in de Fed Cup-selectie. Yanina Wickmayer (archief) zit niet in de Fed Cup-selectie.

Terwijl Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens de Belgische eer verdedigen in de play-offs van de wereldgroep in Italië, is Yanina Wickmayer in Zhengzhou aan de slag. Ze won haar eerste match op het 125.000 dollar-toernooi in China.