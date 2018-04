Toernooiwinst brengt Elise Mertens tot hoogste WTA-ranking: 17e

De 22-jarige Mertens werkte gestaag aan de weg naar boven. Ze liet zich in 2016 opmerken met een kwartfinale op het gras van Rosmalen, begin 2017 brak ze door na haar toernooiwinst in Hobart. Die deed ze begin dit jaar nog eens over, gisteren stak ze haar 3e titel op zak. In het door regen geteisterde Lugano won ze zowel het enkel- als het dubbelspel (met Kirsten Flipkens).

Haar mooie parcours in de Australian Open, waar ze bij haar debuut de halve finale haalde, bracht haar eind januari op de 20e WTA-plaats terecht. Daarna was het even wat minder, maar een coachwissel verder staat ze er weer.

Mertens wipte over Magdalena Rybarikova, Ashleigh Barty en Kristina Mladenovic van 20 naar 17. Onze landgenote zorgde voor de enige wijziging in de top 20, die nog stevig aangevoerd wordt door Simona Halep.

Ook Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens waren actief in Lugano. Ze wonnen er ook enkele matchen, wat hen WTA-winst opleverde: Van Uytvanck is nu 50e (+1), Flipkens 70e (+4).