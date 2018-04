Jack Sock vermaakt zijn landgenoten in de tribunes. Jack Sock vermaakt zijn landgenoten in de tribunes.

Momenteel is het ATP-tennistoernooi van Houston aan de gang. Jack Sock, nummer 16 op de ranking, schudde in de tweede ronde een ongewone volley uit zijn tennisracket. De Amerikaan won uiteindelijk in twee sets (6-4, 6-4) van de Argentijnse Zeballos.