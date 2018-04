Djokovic maakt schoon schip: ook samenwerking met Stepanek stopgezet

Djokovic maakte het einde van de korte samenwerking met Stepanek bekend met een persbericht op zijn website. "De relatie met Stepanek was heel goed en zal dat ook blijven. Novak vond het fijn met hem te werken en van hem te leren", zo klinkt het.



"Hij is Stepanek dankbaar voor al de steun die hij gekregen heeft in de voorbije periode. Novak blijft gefocust en verlangt ernaar om sterker terug te keren na een lange blessurepauze die zijn vertrouwen en spel heeft aangetast. Hij blijft zoeken naar nieuwe en andere manieren om zijn topvorm te pakken te krijgen."

De 30-jarige Djokovic bevestigde ook kort dat Andre Agassi niet langer tot z'n staf behoort. Agassi had dat nieuws afgelopen zaterdag al bekendgemaakt bij de Amerikaanse sportzender ESPN. De Amerikaanse tennisgrootheid trainde Djokovic sinds Roland Garros vorig jaar, nadat Djokovic gebroken had met het team dat hem elf jaar had begeleid.

Het is niet de eerste keer dat Djokovic een grote naam uit de tenniswereld bedankt voor bewezen diensten. In 2016 zette hij ook de samenwerking met Boris Becker stop.

Djokovic blijf voorlopig vruchteloos op zoek naar zijn beste vorm, onder meer door een elleboogblessure die hem lang van het court hield. Zowel in Indian Wells als Miami verloor de twaalfvoudige grandslamkampioen vorige maand zijn eerste wedstrijd. Op de ATP-ranking is de ex-nummer 1 weggezakt naar de dertiende plaats.