Goffin zakt naar 10e plaats op wereldranglijst, Nadal is weer nummer 1

Elise Mertens is op de vrouwenlijst 1 plaats gepromoveerd, naar nummer 20. Ze evenaart daarmee haar hoogste ranking.

Mertens profiteert van het grote verlies van de Britse Johanna Konta, die van 14 naar 22 tuimelt. Konta was op de Miami Open titelverdedigster, maar sneuvelde dit jaar in de 1/8e finales tegen Venus Williams. Op weg naar de vierde ronde had ze wel Kirsten Flipkens en Elise Mertens uit het toernooi gekegeld.

Mertens stond voor het eerst op de hoofdtabel in Miami. Ze was als reekshoofd bye in de openingsronde en zette daarna de bescheiden Bernarda Pera opzij. Konta bleek vervolgens te sterk (6-2, 6-1).

De 22-jarige Mertens haalde eind januari voor het eerst de top 20, nadat ze op de Australian Open gestunt had met een plaats in de halve finales.