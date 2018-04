De wegen van Djokovic en Agassi gaan uit elkaar

Agassi bevestigde het nieuws over de afgesprongen samenwerking aan de Amerikaanse sportzender ESPN.

"Ik heb altijd met de beste bedoelingen geprobeerd om Novak te helpen. Maar we waren het te vaak oneens met elkaar. Ik wens Novak het allerbeste in de toekomst", zegt Agassi.

Agassi trainde Djokovic sinds Roland Garros van vorig jaar. Kort daarvoor had de Serviër gebroken met het team dat hem al elf jaar had begeleid. De Serviër had toen nood aan "schoktherapie" om opnieuw te kunnen aanknopen met de successen van weleer.

In december 2016 werd ook al Boris Becker, die tot de entourage van Djokovic toetrad in 2013, bedankt voor bewezen diensten.

Onder de vleugels van Agassi kon Djokovic weinig sprekende resultaten voorleggen, al stond de twaalfvoudige grandslamkampioen wel lange tijd aan de kant door een elleboogblessure.

Djokovic timmert aan de weg terug en dat verloopt moeizaam. Zowel in Indian Wells als Miami verloor de 30-jarige Serviër deze maand zijn eerste wedstrijd. Op de ATP-ranking is de ex-nummer 1 weggezakt naar de twaalfde plaats.