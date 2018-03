Norman wordt toernooidirecteur ATP-Antwerpen: "Wordt mooie editie"

Het ATP-toernooi van Antwerpen is dit jaar aan zijn derde editie toe en heeft met Dick Norman een toernooidirecteur gestrikt die het tenniswereldje van binnen en van buiten kent. "Ik vind het een hele eer dat ze mij gevraagd hebben. Ik kijk ernaar uit", vertelt Norman aan Sporza.

"Als toernooidirecteur moet ik de relatie met de ATP verzorgen en natuurlijk ook proberen om spelers te overtuigen om naar Antwerpen te komen. Ik heb nog goeie banden en ik ken nog veel spelers. Ik denk dat het zeker een mooi deelnemersveld zal worden. Een mix van opkomend talent en bekendere buitenlandse namen."

"Ik heb al contacten gehad, maar er is nog niks vastgelegd. David Goffin staat uiteraard hoog op onze prioriteitenlijst. Hem willen we er heel graag bij. Tennis leeft in België en het is de uitdaging om al die tennisfans naar Antwerpen te krijgen. We gaan voor een nieuwe aanpak waarin de beleving centraal staat. Ik denk dat het een mooie editie wordt."