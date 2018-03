Elise Mertens zoekt vorm na Australian Open: "Mag niet beginnen twijfelen"

Na haar halve finale in Melbourne kon Elise Mertens geen twee wedstrijden op rij meer winnen. In Doha en Indian Wells raakte ze niet verder dan de tweede ronde, in Dubai struikelde ze zelfs over de eerste horde. En ook in Miami moest ze in haar tweede partij haar meerdere erkennen in de Britse Johanna Konta: 6-2, 6-1.

"De score geeft een vertekend beeld, maar ik had niet het gevoel dat ik mijn spel kon opleggen", zegt Mertens. "Konta speelde toptennis, ze was gewoon te goed."

"Ik heb nu een wisselend gevoel, maar ik weet waaraan ik moet werken. Ik moet de eerste slag proberen uit te delen, ook mijn opslagpercentage was wat minder."