David Goffin over oog: "Ik ben niet ongerust"

David Goffin kwam op de Miami Open voor het eerst weer in actie sinds het ATP-toernooi van Rotterdam, waar hij een oogblessure opliep. "Ik moet nog altijd oogdruppels nemen en mijn pupil is nog altijd verwijd, maar de dokters hadden groen licht gegeven om in Miami te spelen", vertelt Goffin in L'Equipe.

"Ik beschouw dit toernooi als een test. Ik heb geen ijkpunt en geen ritme. Ik voelde me raar op het terrein. Verrast ook. Alles leek heel snel te gaan."

"Ik moet opnieuw vertrouwen krijgen in mijn zicht. Ik ga opnieuw naar de dokter om alles nog eens te laten onderzoeken. Alles moet in principe weer normaal worden. Ik ben niet ongerust."