Goffin zakt 2 plaatsen naar 9 na Indian Wells, Mertens klimt naar 21

Elise Mertens verloor haar enige match in Indian Wells tegen de Chinese Wang Qiang. Toch steeg ze van 22 naar 21. De nieuwe 22e was de verrassende laureate, Naomi Osaka. De 20-jarige Japanse sprong van 44 naar 22.

De Russin Daria Kasatkina, die al even opmerkelijk in de finale stond, wipt 8 banken vooruit naar de 11e plaats. Helemaal bovenaan blijft Simona Halep stevig op 1.

Alison Van Uytvanck (51e, -1) en Kirsten Flipkens (71e, -2) gaan licht achteruit, Yanina Wickmayer (109e, +6) krijgt de top 100 weer in het vizier.

Serena Williams keert terug in het klassement als nummer 491. Eind januari was de oud-nummer 1 uit de ranking verdwenen, nadat ze een jaar geen officieel duel meer gespeeld had door haar zwangerschap en bevalling. In Indian Wells verloor Serena in de derde ronde van zus Venus.