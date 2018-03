Navratilova boos op BBC: "McEnroe wordt 10x meer betaald dan ik"

"Wat hier gebeurt, is dus extreem oneerlijk. Het maakt me boos als ik me in de plaats stel van andere vrouwen. Ik heb trouwens aan de BBC gevraagd of zij vrouwen evenveel betalen als mannen en ze antwoordden me dat dat het geval is. Ik ben dus om de tuin geleid."

"Kijk: ik wil niet specifiek de BBC met de vinger wijzen, want wellicht is dit ook schering en inslag bij andere zenders. Maar van een openbare omroep verwacht je toch meer..."

U kunt de aanklacht van Navratilova bekijken door op deze link te klikken. Het interview met de ex-tennisster kaderde in een reportage over de Equal Pay Act in Engeland. Die wet bestaat in 2020 50 jaar en garandeert gelijk loon bij gelijk werk voor mannen en vrouwen.