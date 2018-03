Tommy Haas (39) na 20 jaar helemaal uitgetennist

Haas kondigde zijn afscheid aan op het ATP-toernooi in Indian Wells, waar hij toernooidirecteur is. Na de overwinning van Roger Federer in zijn kwartfinale tegen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon richtte Haas zich in een emotionele speech tot het publiek, waar ook tennisgrootheden als Rod Laver en Pete Sampras zaten.



"Ik ben bijzonder gelukkig dat ik meer dan twee decennia proftennis heb kunnen spelen. De sport heeft me vriendschappen bezorgd, ik heb de wereld kunnen afreizen en ongelofelijke herinneringen kunnen creëren. Ik leerde ook uitdagingen aangaan, terugkeren en moeilijkheden overwinnen."

Haas moest in z'n carrière door veelvuldig blessureleed inderdaad vaak knokken om terug te keren. Hij won in totaal 15 titels, in 2002 haalde hij met de tweede plaats z'n beste positie op de ATP-ranglijst. Op de grandslamtoernooien raakte hij niet verder dan de halve finales. In 2000 won hij zilver op de Olympische Spelen in Sydney.