Toni Nadal: "Rafael leeft al sinds 2005 met pijn en pijnstillers"

Toni Nadal (foto) volgde tot en met vorig jaar het doen en laten van zijn neefje Rafael Nadal. De 55-jarige oom legt zich nu toe op de tennisacademie van de familie, maar af en toe geeft hij ook een lezing.

"Ik ben nooit betaald geweest om Rafael te trainen", vertelde Toni Nadal gisteren in Murcia. "Daardoor mocht ik bijvoorbeeld zeggen dat ik Roger Federer beter vond dan Rafael."

Oom Toni had het ook over de wilskracht van Nadal. "Sinds 2005 leeft Rafael voortdurend met pijn en pijnstillers", citeert Marca Toni Nadal. "Rafael heeft me vaak gezegd dat hij liever minder wedstrijden had gewonnen in zijn carrière in ruil voor minder pijn."