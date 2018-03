"Mothers on a Mission" Williams en Azarenka zijn erbij in Miami

Het WTA-toernooi van Miami is net als Indian Wells, Madrid en Peking één van de vier toptoernooien net onder de Grand Slams. De organisatie wil alle toppers op de baan en nodigt voor de editie van 2018 Serena Williams en Viktoria Azarenka uit met een wildcard.

Williams, die het toernooi in Miami acht keer won in het verleden, vierde deze week haar comeback op Indian Wells na een afwezigheid van 14 maanden voor de geboorte van haar dochtertje Alexis Olympia. Ze verloor in de derde ronde van zus Venus.

Azarenka, drievoudig winnares in Miami, is om een heel andere reden weggezakt op de wereldranglijst. De Wit-Russische was in de Verenigde Staten tot voor kort verwikkeld in een vechtscheiding met de vader van haar zoontje en kon het land daardoor niet verlaten om buitenlandse toernooien te spelen.

Begin dit jaar won Azarenka de zaak om de voogdij en ook zij keerde terug op Indian Wells. In de tweede ronde verloor ze van Sloane Stephens.