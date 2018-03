Sjarapova en haar Nederlandse coach gaan uit elkaar

Groeneveld was 4 jaar de coach van Sjarapova. Groeneveld was 4 jaar de coach van Sjarapova.

Na haar nederlaag in de 1e ronde van Indian Wells heeft Maria Sjarapova na onderling overleg de samenwerking met haar coach Sven Groeneveld (52). "In die 4 jaar hebben we een vriendschap opgebouwd die veel verder gaat dan een professionele relatie", reageert de Russin.