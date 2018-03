Ook Zlatan Ibrahimovic is gek van padel

De Zweedse (ex-)voetballers Ibrahimovic en Larsson zijn verzot op padel. De Zweedse (ex-)voetballers Ibrahimovic en Larsson zijn verzot op padel.

Padel is een sport in opmars. Zlatan Ibrahimovic heeft sinds kort een eigen club in Stockholm: het Padel Zenter. Ook oud-voetballer Henrik Larsson komt er graag een balletje slaan.