Goffin, al twee weken buiten strijd, behoudt 7e plaats op ATP-lijst

David Goffin is al twee weken buiten strijd nadat hij in het ATP-toernooi van Rotterdam een bal tegen zijn oog gekregen had.

Onze landgenoot moest daardoor al verstek laten gaan voor de toernooien in Marseille en Indian Wells. Hij hoopt medio maart zijn rentree te maken in Miami. Nadien keert Goffin terug naar Europa om zijn oog te laten nakijken. Daardoor kan hij begin april niet aantreden in het Davis Cup-duel tegen de Verenigde Staten.

Goffin blijft intussen wel onze enige landgenoot in de top 100 van het mannentennis. Ruben Bemelmans zakt van de 110e naar de 113e plaats, Steve Darcis moet eveneens 3 plaatsen inleveren en is nu 139e.

In de top 10 van de ranking zijn amper veranderingen waar te nemen. Roger Federer blijft aan de leiding met 10.060 punten, gevolgd door Rafael Nadal (9.460) en Marin Cilic (4.870). Dankzij toernooiwinst in Acapulco doet Juan Martin del Potro haasje-over met Kevin Anderson, verliezend finalist in Mexico.