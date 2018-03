Openhartige Van Uytvanck geeft pesters lik op stuk en komt uit de kast

Alison Van Uytvanck won een week geleden haar 2e toernooi uit haar carrière, haar 2e toernooi ook in een halfjaar. Het leverde haar meteen een plaatsje in de top 50 op én de bevestiging dat haar koerswijziging niet verkeerd was.

Van Uytvanck brak begin februari immers met de Vlaamse Tennisfederatie en haar coach. "Ik voelde me niet super in mijn vel en vond dat er te veel geregeld werd voor mij. Ik wou meer zelf in handen nemen en mijn eigen weg gaan. Je kunt niet zeggen dat het niet loont."

Volgens haar nieuwe coach kan ze zelfs de top 20 halen. "Dat is natuurlijk een droom, maar ik sta nog maar net in de top 50 en wil het stap voor stap doen. Ik moet de tijd nemen om te blijven groeien."