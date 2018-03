Oog van Goffin is nog onvoldoende hersteld voor Indian Wells

Goffin moest tegen de Bulgaar Dimitrov de strijd staken, nadat hij ongelukkig een bal vanaf zijn racket in zijn oog gekatapulteerd had.

De beste Belg liet ook verstek gaan voor het ATP-toernooi van Marseille, maar gaf een positieve update mee en sprak de hoop uit op een snel herstel.

Maar blijkbaar toch niet snel genoeg om nu al te hervatten in het toptoernooi van Indian Wells. Vorig jaar haalde Goffin de vierde ronde in Indian Wells, in 2016 de halve finales.

Mogelijk valt hij door zijn forfait uit de top 10, maar dat hangt af van het resultaat van zijn concurrenten. Hij plant zijn rentree nu op 19 maart in Miami.