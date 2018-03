Nadal wil Roland Garros niet missen en past voor Indian Wells en Miami

Het blessureleed van Nadal begon in de kwartfinales van de Australian Open. De Spanjaard moest in de vijfde set opgeven tegen de Kroaat Marin Cilic en kwam sindsdien niet meer in actie.

In Acapulco zou Nadal de competitie hervatten, maar tijdens de laatste training kreeg hij opnieuw last. "Helaas is het dezelfde blessure als in Melbourne", schrijft Nadal op Facebook. "Ik zal de toernooien van Miami en Indian Wells moeten overslaan om te herstellen."

Nadal heeft zo nog twee maanden om zich klaar te stomen voor het kleiseizoen en de start van Roland Garros, waar hij zijn titel verdedigt.

Ook Stan Wawrinka past voor Indian Wells en Miami. Hij heeft nog tijd nodig om te herstellen van een operatie aan zijn knie en richt zich ook op het gravelseizoen.