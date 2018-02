Van Uytvanck: "Een fantastisch cadeau, na een fantastische week"

Van Uytvanck klopte zondag in de finale van het WTA-toernooi in Boedapest Dominika Cibulkova, de nummer 33 van de wereld. "Het was een finale van hoog niveau", vertelde Van Uytvanck aan Sporza.

"Ze speelde heel agressief. Ik kwam de hele tijd onder druk te staan, maar op belangrijke momenten speelde ik zelf echt goed en mijn service draaide goed. Het was geen gemakkelijk begin van het jaar, maar dit is een geslaagde week geworden."

"Ik heb een hele week op hoog niveau kunnen spelen. Voor de toekomst is het belangrijkste dat mijn niveau me toelaat tegen de toppers goede matchen te spelen."

Van Uytvanck stijgt op de nieuwe WTA-ranking naar plaats 51. "Dat is een fantastisch cadeau, na een fantastische week. Nu ga ik thuis even rusten, maar donderdag vertrek ik al naar Indian Wells."

"Mijn toernooizege geeft me vertrouwen, maar voor de grand slams zullen we wel zien hoe de vorm op dat moment is en welke loting ik krijg."