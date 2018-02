Rechter oordeelt: Amerikaanse bond is voor 75% schuldig aan glijpartij Bouchard

Bouchard liep op de US Open 2015 een hersenschudding op in de kleedkamer. Bouchard liep op de US Open 2015 een hersenschudding op in de kleedkamer.

Eugénie Bouchard heeft grotendeels gelijk gekregen van de rechter in haar zaak tegen de Amerikaanse tennisbond. Op de US Open 2015 gleed de Canadese uit in de kleedkamer. Ze liep daarbij een hersenschudding op en moest het toernooi verlaten.