Serena Williams: "Bijna gestorven na bevalling dochtertje"

Een half jaar geleden werd Serena Williams (36) voor het eerst mama, van een meisje (Alexis Olympia). Maar de voormalige nummer 1 van de wereld beleefde daarna een woelige periode.

"Na de bevalling zat ik 6 weken lang aan mijn bed vastgekluisterd", doet Williams haar verhaal aan CNN. "Ik had mijn kind op de wereld gezet met een keizersnede, maar de wonde ging weer open doordat ik te veel hoestte."

"Dat hoesten was het gevolg van een longembolie. Door die complicaties moest ik een operatie ondergaan. De dokters vonden tijdens die ingreep een grote bloeduitstorting in mijn buik, waardoor ik opnieuw op de operatietafel moest. Want het risico bestond dat er bloedklonters in mijn longen zouden terechtkomen."