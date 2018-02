David Goffin: "Mijn oog geneest goed"

David Goffin moest zaterdag de strijd staken in de halve finales van het ATP-toernooi in Rotterdam nadat hij een bal op zijn oog gekregen had. Met een foto op zijn Instagram-pagina toonde Goffin vandaag zijn gehavende oog.

"Het geneest goed en de dokters zijn positief getemd over een snel herstel. Ik vind het jammer dat ik het toernooi van Marseille moet missen en ik kijk ernaar uit om snel weer op het veld te staan. Het positieve aan de situatie is dat ik nu een persoonlijke chauffeur heb", zegt hij met een knipoog naar zijn vriendin Stephanie.