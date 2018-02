Het is nu ook officieel: Federer staat 1e op de ATP-ranglijst

Petra Kvitova is na haar overwinning in Doha opnieuw een toptienspeelster. De voormalige nummer 2 van de wereld klom van de 21e naar de 10e stek. Elise Mertens zakte daardoor van 20 naar 21. Mertens stond na haar halve finale op de Australian Open drie weken in de top 20.

Kirsten Flipkens won drie plaatsen en is nu 67e, Alison Van Uytvanck zakte een plaatsje naar 80. Caroline Wozniacki, in Doha in de halve finales uitgeschakeld door Kvitova, blijft de nummer 1 van de wereld. De 27-jarige Deense heeft een minieme voorsprong (45 punten) op de Roemeense Simona Halep.

Halep ging er in Doha eveneens in de halve finales uit. Zij moest in de Qatarese hoofdstad buigen voor de Spaanse Garbine Muguruza. Die wipte dankzij haar finaleplaats over de Oekraïense Elina Svitolina naar de derde stek.