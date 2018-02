Djokovic: "Hoop dat elleboogproblemen verleden tijd zijn na ingreep"

Djokovic heeft al een hele tijd last van zijn rechterelleboog, maar ging tot dusver niet onder het mes. De Serviër vierde afgelopen maand zijn comeback op de Australian Open, nadat hij sinds zijn opgave in Wimbledon zes maanden aan de kant had gestaan. Djokovic, die nog zichtbaar last ondervond aan zijn elleboog, moest het onderspit delven in de kwartfinales tegen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon.

"Ik ben met mijn ploeg overeengekomen om na het toernooi in Australië een kleine medische ingreep aan mijn elleboog te ondergaan", liet Djokovic in een mededeling weten. "Het ziet ernaar uit dat ik op de goede weg ben om volledig te herstellen."