FOTO: Goffin ontvangt Trofee voor Sportverdienste

Prinses Astrid overhandigde de trofee aan David Goffin, die eind november al als winnaar werd gekroond. Goffin is na zijn Australische tournee even terug in België. Gisteren woonde hij Standard-Anderlecht bij.

"Het is een ware eer deze trofee te ontvangen, uit de handen van prinses Astrid, en toe te treden tot het kransje topsporters van ons land", vertelde Goffin, die ook verkozen werd tot Sportman van het Jaar.

"Dit betekent heel veel voor mij. Sinds 1957 heeft geen enkele tennisser deze trofee nog ontvangen. Dat is toch heel speciaal." Goffin is de eerste mannelijke tennisspeler op de erelijst sinds Jacky Brichant en Philippe Washer in 1957.