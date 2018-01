Clijsters: "Wil Elise steun bieden, maar alle eer gaat naar haar en Robbe"

Clijsters gaf mee dat ze verrast en niet verrast was door de prestaties van Mertens in het toernooi dat ze in 2011 zelf won. "Elise heeft me tot op zekere hoogte verrast. Maar toch ook niet helemaal."

"Ik wist al een tijd dat er met haar veel mogelijk was. Ik zag haar niveau hier op training in Bree zienderogen stijgen. Zo snel de halve finale op een grandslamtoernooi halen had ik wel niet verwacht."

"Maar ik zag dat er nog veel progressie mogelijk was. Elise is heel leergierig. Haar focus ligt 100 procent op het tennis. Ze zal niet naast haar schoenen gaan lopen. Dat is heel positief voor de toekomst. Zo kan ze gestaag blijven groeien."