Goffin blijft 7e na Australian Open, Federer hijgt in nek van nummer 1 Nadal

Goffin had op de Australian Open een kwartfinale te verdedigen, maar ging er in de tweede ronde verrassend uit tegen de Fransman Julien Benneteau. Dat kostte hem evenwel geen plaatsen op de ranking.

Goffin is op 7 nog de enige Belg in de top 100. Steve Darcis, met een blessure afwezig, zakte 15 plaatsen naar 103.

Opvallende klimmers internationaal zijn Kyle Edmund en Hyeon Chung, allebei tot in de halve finales geraakt. De Brit Edmund is nu 26e (+23), de Zuid-Koreaan Chung 29e (+29). Stan Wawrinka valt uit de top 10. De Zwitser verloor in de 2e ronde en is nu 15e (-7).