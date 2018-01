Elise Mertens: "Ik voel nu dat ik bij de top hoor"

Elise Mertens en haar vriend en trainer Robbe Ceyssens zijn opnieuw in het land na haar knappe prestaties op de Australian Open. Sporza wist hen te strikken voor een uitgebreid interview.

"De teleurstelling na die verloren halve finale is al wat minder," vertelt Mertens. "Ik ben heel fier op wat we verwezenlijkt hebben. Dat ik nu in de top 20 sta, is geweldig. En dan te bedenken dat het mijn eerste hoofdtabel op de Australian Open was. Die halve finale had ik totaal niet verwacht. Maar het niveau is er, fysiek kan ik het goed aan en mentaal is het ook oké. Ik voel dat ik nu bij de top hoor."

Welk moment onthoudt Mertens? "De 2e ronde tegen Gavrilova, die 5-0. Ze kon met 6-0 winnen, maar ik ben blijven vechten. Daar is een klik gekomen dat alles mogelijk was. Die match stak er wel bovenuit."