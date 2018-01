Federer: "Wil in 2019 nog eens terugkeren naar de Australian Open"

Roger Federer bereikte gisteren een mijlpaal door zijn 20e grandslamtitel te veroveren, zijn 6e al op de Australian Open. "Dit jaar voelt het surreëel", vertelt hij een dag na zijn overwinning in de finale. "Ik kan niet geloven dat ik mijn titel heb kunnen verlengen."

"Het is allemaal wat veel. Het is heel speciaal en een van de grote momenten in mijn carrière. Misschien zal het wat langer duren om het allemaal te laten bezinken."

Federer is intussen 36 jaar, maar aan stoppen denkt hij nog niet. "Ik zou graag nog eens terugkomen. Ik ben dat gisteren vergeten te zeggen na de wedstrijd. Maar ik hoop echt dat ik er volgend jaar weer bij kan zijn."

Over zijn programma voor de komende weken kan de Zwitser nog niet veel zeggen. "We waren aan het onderhandelen met de organisatie van het toernooi in Dubai, maar ik heb gezegd dat ik pas na de Australian Open zou beslissen. Ik moet ook kiezen wat ik doe met het gravelseizoen. Het is mogelijk dat ik een toernooi speel, maar het zou ook kunnen dat ik een tijdje niet speel."