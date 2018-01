Becker is bankroet en zoekt vermiste bekers om schulden af te lossen

De 50-jarige Boris Becker zit diep in de schulden. Hij werd in juni 2017 bankroet verklaard, nadat hij een schuldenberg had opgebouwd bij een privé-bank. Het Britse accountancybedrijf Smith & Williamson nam de ex-winnaar van Wimbledon (1985, 1986 en 1989), Australian Open (1991, 1996) en US Open (1989) onder de hoede om hem te helpen.

In een officiële verklaring vertelt het bedrijf dat de trofeeën van Becker een essentiële rol spelen in de aflossing van zijn schulden. Becker zelf kan zich niet meer herinneren waar de bekers zijn. "We willen iedereen die informatie heeft over de bezittingen van Boris Becker aanmoedigen om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen", zegt Mark Ford, curator van de zaak-Becker bij Smith & Williamson.