Rafael Nadal staat 3 weken aan de kant

Nadal gooide gisteren in de kwartfinales van de Australian Open de handdoek in de ring. Bij een 0-2-achterstand in de 5e set stapte de Spanjaard van het veld. Zijn been blokkeerde.

Erg is het niet gesteld met dat rechterbeen, zo is gebleken in het ziekenhuis. Nadal moet rusten en dan komt alles snel weer in orde, zeggen de dokters.

"Twee weken niet trainen en dan weer opbouwen. In principe verandert er niks aan mijn competitiekalender. In Acapulco (26 februari, red) wil ik er weer staan", zegt Nadal. Daarna staan Indian Wells en Miami op de kalender van 's werelds nummer 1.