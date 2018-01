Serena Williams maakt haar rentree in maart op Indian Wells

Serena Williams had gehoopt om amper vier maanden na de geboorte van haar dochtertje Naomi Olympia haar titel op de Australian Open te kunnen verdedigen. Maar op het laatste moment moest ze het grandslamtoernooi toch laten schieten. Ze was fysiek nog niet klaar om echt alles te kunnen geven en kon geen vrede nemen met een bijrol.

Ze neemt nu nog wat tijd om echt opnieuw topfit te worden. Pas op 7 maart staat haar comeback nu gepland. Dan begint het toernooi van Indian Wells. Volgens haar coach Patrick Mouratoglou, die het nieuws verklapte, kan Williams weer grandslamtitels winnen. "Ze zou niet proberen terug te komen als ze niet meer zou kunnen winnen", zei de Fransman. "Ze is echter nog niet zover, anders zou ze in Melbourne wel op de baan staan."

Dat Serena Williams voor Indian Wells kiest is enigszins opvallend. De Amerikaanse speelde in 2015 pas haar eerste wedstrijd in 14 jaar op het toernooi. Ze had het toernooi al die tijd geboycot nadat ze in de finale van 2001 tegen Kim Clijsters uitgejouwd was door haar eigen landgenoten.